Володимир Путін та Дональд Трамп, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n150220-tramp-pryhovuvav-detali-rozmov-z-putinym-ale-teper-bayden-moje-z-nymy-oznayomytysya-zmi.html

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Дональд Трамп, 45-й президент США, приховував деталі свої телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним.

Однак Джо Байден як новий президент США може безперешкодно отримати до них доступ. Про це повідомляє видання Politico з посилання на джерела в Білому домі.

Байдену належать усі матеріали щодо дзвінків. Одночасно є лише один президент, — наголосив співрозмовник видання.

За час президентства Трампа між ним та Путіним відбулися близько 12 «нескладних» телефонних розмов і зустрічей.

Інформація про те, що під час цих розмов було сказано, може допомогти зрозуміти, чи розкривав коли-небудь Трамп розкривав конфіденційну інформацію та чи укладав якісь угоди з лідером Кремля, які можуть застати зненацька нову адміністрацію.

У Білому домі не стали коментувати, чи бачив Байден зміст цих розмов, але наразі, принаймні, Рада національної безпеки США не зареєструвала жодних скарг щодо записів розмов попередньої адміністрації.

Зазначається, що Трамп ретельно охороняв свої приватні розмови з іноземними лідерами, зокрема з Путіним. Щоб приховати їхній зміст, він, зокрема, навіть вдавався до конфіскації нотаток свого перекладача.

Нагадаємо, Сенат США набрав достатню кількість голосів для визнання конституційним імпічменту Трампа.