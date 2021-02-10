Зеленский. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n150221-reytyng-zelenskogo-ryatuvatymut-triyky-razumkov-ne-pry-dili-zmi.html

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Рейтинг Зеленського підійматимуть «трійками. У владі вирішили створити так звані профільні групи, які мають напрацювати закони для виконання передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського і відповідно підняти його рейтинг.



Модерацією роботи «трійок» буде займатися віце-спікер Руслан Стефанчук. Про це повідомляє «Українська правда».

До складу «трійок» входять 20 профільних груп. До кожної з них входить також відповідний голова комітету Ради, член Кабміну і заступник глави Офісу Зеленського. Їхнє завдання — скласти план і написати закони під програму президента.

Як повідомляють джерела видання, зустрічі в «трійках» проходять або очно, або онлайн. На якомусь етапі до них може підключатись і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, наразі існує економічна «трійка», фінансова, податкова — загалом «трійок» приблизно стільки, скільки є комітетів у Раді — 23.

На них вирішують, які закони треба підготувати, щоб виконати обіцянки Зеленського, що саме туди записати, і коли це можна провести через комітети і парламент. Зазначається, що у роботу «трійок» ніяк не включений спікер Ради Дмитро Разумков.

У виданні наголошують, що таким чином Руслана Стенфанчука «підготовлюють» до посади спікера Верховної Ради, яку наразі обіймає Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардепам із фракції «Слуга народу» роздали тези, як коментувати запроваджені санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів 112, ZIK і NewsOne. «Слугам» радять вказувати на те, що український закон «Про санкції» дозволяє вводити їх проти українських громадян, які займаються терористичною діяльністю або проти тих, хто створює загрози національній безпеці.

Також «слугам» радять спростовувати можливість відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а також наполягати на тому, що той може мати власне бачення процесів у країні, що є нормальним для демократичного суспільства.