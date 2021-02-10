Розпуск Ради і дочасні вибори періодично розглядають у Зеленського — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150224-rozpusk-rady-i-dochasni-vybory-periodychno-rozglyadaut-u-zelenskogo-zmi.html

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Розпуск Верховної Ради й проведення дострокових парламентських виборів періодично розглядають в Офісі президента України як останній аргумент в розмові з «непокірними» нардепами зі «Слуги народу» та спікером Дмитром Разумковим.

Опція розпуску Верховної Ради і справді періодично звучить на Банковій. Зокрема, коли мова заходить про порятунок особистого рейтингу Зеленського, який продовжує падати, зокрема, й через чвари всередині влади, — пише УП з посиланням на джерела в офісі Зеленського та фракції «Слуга народу».



Видання додає, що перевибори дали б можливість скинути баласт, очистити й консолідувати команду монобільшості. Проте Зеленський не квапиться реалізовувати подібний варіант.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рейтинг президента підійматимуть «трійками» — у владі вирішили створити так звані профільні групи, які мають напрацювати закони для виконання передвиборчих обіцянок Зеленського і відповідно підняття його рейтингу. Модерацією роботи 20 «трійок» займатиметься віце-спікер Ради Руслан Стефанчук. До складу «трійок» входять відповідний голова парламентського комітету, член Кабміну і заступник глави Офісу президента.