Санкції проти каналів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150223-skilky-ukrayinciv-pidtrymaly-sankciyi-proty-kanaliv-medvedchuka-rozpovily-sociology.html

Ракурс

Блокування каналів Медведчука, яке запровадив президент Володимир Зеленський, підтримали 49% українців. Натомість санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK не підтримав 41% громадян.

Соціологи зазначають, що з моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%. Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг».

Зауважимо, що про це рішення знають 78% опитаних, не знають — 21%. Серед тих українців, хто знає про це рішення, рівень підтримки ще вищий (57%), а кількість критиків менша (37%).

При цьому, 72% респондентів підтримують запровадження державою санкцій проти власних громадян та компаній, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави. А якщо є докази їхньої причетності до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85%.

Опитування проводилося телефоном в період з 6 по 8 лютого серед українців старше 18 років на всіх територіях України, окрім тимчасово окупованих. Вибірка склала 2 тис. 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що журналісти закритих каналів зі сфери впливу Віктора Медведчука уранці 8 лютого вийшли в ефір із заклеєними ротами. Так вони протестують, на їхню думку, проти наступу на свободу слова. Співробітники телеканалів ZIk, «112 Україна» та NewsOne заклеїли собі роти чорною стрічкою і мовчать.