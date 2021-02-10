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Ракурс
Санкции против каналов. Фото: УП

Сколько украинцев поддержали санкции против каналов Медведчука, рассказали социологи

10 фев 2021, 11:57
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Блокировка каналов Медведчука, которую ввел президент Владимир Зеленский, поддержали 49% украинцев. В то же время санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не поддержал 41% граждан.

Социологи отмечают, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, а количество критиков уменьшилось с 47 до 41%. Об этом говорится в опросе социологической группы «Рейтинг».

Отметим, что об этом решении знают 78% опрошенных, не знают — 21%. Среди украинцев, кто знает об этом решении, уровень поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

При этом, 72% респондентов поддерживают введение государством санкций против собственных граждан и компаний, если их деятельность вредит интересам государства. А если есть доказательства их причастности к террористической деятельности или сепаратизму, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85%.


Опрос проводился по телефону в период с 6 по 8 февраля среди украинцев старше 18 лет на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных. Выборка составила 2 тыс. 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что журналисты закрытых каналов из пула Виктора Медведчука утром 8 февраля вышли в эфир с заклеенными ртами. Так они протестуют, по их мнению, против наступления на свободу слова. Сотрудники телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne заклеили себе рты черной лентой и молчат.

Источник: Ракурс


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