Український «Боїнг» було збито в небі над Іраном у січні 2020 року, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n150226-ukrayinskyy-boying-mogly-zbyty-navmysno-u-kanadi-vyvchaut-sekretnyy-audiozapys.html

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Авіакатастрофа в Тегерані 8 січня 2020 року — збиття українського пасажирського літака силами ППО Ірану, могла статися з навмисних причин.

Про це свідчить секретний аудіозапис, який вивчають уряд Канади та канадські органи безпеки, повідомляє видання CBC News.

Зазначається, що на цьому аудіозаписі людина, голос котрої, за даними джерел видання, схожий на голос міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення українського «Боїнга» було навмисним актом.

На цьому аудіозаписі людина, схожа голосом на Заріфа, говорить мовою фарсі (офіційній мові Ірану), що існує «тисяча можливостей» пояснити збиті літаки, включно з навмисним нападом за участю двох або трьох «впроваджених осіб», що, за його словами, було б «зовсім не малоймовірним» сценарієм.

Також ймовірний Заріф зазначив, що, на його думку, є причини, з яких правда про цю авіакатастрофу ніколи не буде розкрита на найвищому рівні — урядом і збройними силами Ірану.

На його думку, керівництво Ірану може зберігати цю інформацію в таємниці в інтересах нації, оскільки в іншому випадку вона може «відкрити певні двері» в систему оборони країни.

Заріф є головним переговорником Ірану з країнами, які втратили громадян на цьому авіарейсі, і є голосом Ісламської Республіки Іран на світовій арені.

Протягом останнього року він підтримував офіційні твердження уряду про те, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка.

Незабаром після катастрофи Заріф заявив, що військові «сміливо» брали на себе відповідальність, але додав, що військові чиновники тримали його та президента в невіданні впродовж кількох днів.

Спочатку Іран заперечував свою причетність до знищення літака. Через три дні після катастрофи президент Ірану Хасан Роухані визнав, що військові «ненавмисно» збили літак.

Він звинуватив у катастрофі людську помилку, заявивши, що військові прийняли реактивний літак за ворожу ціль після американського удару безпілотниками, в результаті якого в Іраку загинув високопоставлений іранський генерал.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року тодішній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у покриванні винних у катастрофі українського «Боїнга».