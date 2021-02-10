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Рідкісні тварини Чорнобиля — приголомшливий фотозвіт за 2020 рік / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Фб

Рідкісні тварини Чорнобиля — приголомшливий фотозвіт за 2020 рік (ВІДЕО)

10 лют 2021, 12:48
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Тварини Чорнобиля знову потрапили в об'єктив цифрових фотокамер — Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 10 лютого представив результати річного спостереження за флорою та фауною зони відчуження.

Наше завдання — моніторинг поширення й кількості на заповідній території великих ссавців. Найкращий спосіб збирати матеріал — фотопастки… У 2020 році в зоні відчуження було встановлено 76 цифрових фотокамер, які «назнімали» 31 тис. різноманітних світлин живого світу Полісся, — зазначили у прес-службі заповідника в Фейсбук.

Також там додали, що торік між заповідником та Франкфуртським зоологічним товариством розпочалася співпраця в рамках міжнародного природоохоронного проекту «Полісся — дика природа без кордонів». Його місія — відновити один з найбільших у Європі регіонів дикої природи. В якості одного з районів, які репрезентують Полісся, дослідники обрали Чорнобильський заповідник.

Яких рідкісних та невловимих тварин вдалося зафільмувати — дивіться на відео:


Джерело: Ракурс


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