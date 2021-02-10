В столице продолжается транспортный хаос — снег в Киеве

Снег в Киеве - в столице транспортный хаос

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Настоящая снежная зима пришла в Киев. Уже второй день подряд общественный транспорт ездит не по графику. На улицах стало больше ДТП, водители откапывают свои автомобили из снега, а самая безобидная авария вызывает затор.

В столице за двое суток выпало 35 см снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день, заявил 10 февраля на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Весь имеющийся коммунальный транспорт расчищает снег в Киеве. Кличко попросил киевлян за возможности не ездить на авто во время снегопада.

За ночь из столицы вывезли более 3 тысяч тонн снега.

Общественный транспорт работает, но без соблюдения графика. Сегодня утром в городе образовались значительные пробки, движение транспорта затруднено на всех улицах города.

ГСЧС сообщает, что с 11.00 в Киеве началось поэтапное движение крупногабаритного транспорта.