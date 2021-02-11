Новая волна снегопадов пришла в Украину

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Ракурс

Снежные заносы, дожди при минусовой температуре воздуха и пробки на улицах — Украину накрыла непогода. Гидрометцентр и ГСЧС прогнозируют тем временем ухудшение синоптической ситуации.

Утром 11 февраля местами сильный снег (прирост снега 2−10 см) наблюдается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -1−7 °С.

Снег с дождем в Черновицкой и Закарпатской областях с образованием небольшого гололеда на дороге.

Температура воздуха в центральных областях -1−8 °С, на юге и востоке -1+4 °С, в Черниговской и Сумской областях -9−14 °С.

Тяжелая ситуация на перевалах в Карпатах. Здесь за ночь выпало от 15 до 20 см снега.

Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре в западных областях — 7−12 м/с, в западной части порывы 15−20 м/с.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6−11° мороза, днем ​​0−5° мороза; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1−6 °тепла, на крайнем юге страны 9−14°.

Дорожные службы продлили ограничения на движение большегрузного и крупногабаритного транспорта на следующих участках:

М-01 Киев — Чернигов;

М-03 Киев — Харьков;

М-05 Киев — Одесса;

М-06 Киев — Чоп;

М-07 Киев — Ковель;

Н-01 Киев — Знаменка;

Н-08 Борисполь — Мариуполь.

В Киеве 11 и 12 февраля ожидается сильный снег. Киевский мэр Виталий Кличко попросил жителей столицы по возможности не пользоваться частными автомобилями и остаться дома.

Кроме этого, мэр посоветовал киевлянам, которые могут работать дистанционно и не имеют неотложных дел в городе, тоже остаться дома.

В Киеве в ближайшие два дня дети не идут в школу и садики.