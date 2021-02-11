Нова хвиля снігопадів суне в Україну

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Снігові замети, дощі при мінусовій температурі повітря і затори на вулицях — Україна потерпає від складних погодних умов. Гідрометцентр та ДСНС прогнозують тим часом погіршення синоптичної ситуації.

Уранці 11 лютого значний, місцями сильний сніг (приріст снігу 2−10 см) спостерігають у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях при температурі повітря -1−7°С.

Сніг з дощем у Чернівецькій та Закарпатській областях з утворенням незначної ожеледі на дорозі.

Температура повітря в центральних областях -1−8°С, на півдні та сході -1+4°С, в Чернігівській та Сумській областях -9−14 °С.

Важка ситуація на перевалах у Карпатах. Тут за ніч випало від 15 до 20 см снігу.

Синоптики попереджають про хуртовини і сильний вітер у західних областях — 7−12 м/с, у західній частині пориви 15−20 м/с.

Температура у північних і більшості західних областей вночі 6−11° морозу, вдень 0−5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1−6° тепла, на крайньому півдні країни 9−14°.

Дорожні служби продовжили обмеження на рух великовагового та великогабаритного транспорту на таких ділянках:

М-01: Київ — Чернігів;

М-03: Київ — Харків;

М-05: Київ — Одеса;

М-06: Київ — Чоп;

М-07 Київ — Ковель;

Н-01: Київ — Знам’янка;

Н-08: Бориспіль — Маріуполь.

У Києві 11 та 12 лютого очікується сильний сніг. Київський міський голова Віталій Кличко попросив жителів столиці, за можливості не користуватися приватними автомобілями та залишитися вдома.

Окрім цього, мер порадив киянам, які можуть працювати дистанційно та не мають невідкладних справ у місті, теж залишитися вдома.

У Києві в найближчі два дні діти не йдуть до школи та садочків.