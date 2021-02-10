Школи та садочки Києва закривають через снігопади. Фото: КМДА

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Складні погодні умови в Києві змусили столичну владу прийняти рішення про закриття шкіл та дитячих садочків.

Дитсадки та школи не працюватимуть до кінця тижня — 11 та 12 лютого, оскільки саме в ці дні погода в Києві погіршиться, а кількість опадів збільшиться. Про це 10 лютого заявив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриєвський, повідомила прес-служба КМДА.

Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг, — зазначив він.

За словами чиновника, у Києві на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми складає майже 500 тис. осіб. Це накладає велике навантаження на транспортну систему міста, а рішення про закриття шкіл та садочків розвантажить автошляхи.

У КМДА переконують, що педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Нагадаємо, у Києві третій день тривають снігопади, у столиці за дві доби випало 35 см снігу. Громадський транспорт їздить не за графіком, а на вулицях побільшало ДТП.

Увесь наявний комунальний транспорт розчищає сніг у Києві. За ніч зі столиці вивезли більше 3 тис. т снігу. Міська влада просить киян за можливості утриматися від користування особистим транспортом, щоб не заважати снігоприбиральній техніці.