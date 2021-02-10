Школы и садики Киева закрывают из-за снегопадов. Фото: КГГА

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Сложные погодные условия в Киеве заставили столичные власти принять решение о закрытии школ и детских садов.

Детсады и школы не будут работать до конца недели — 11 и 12 февраля, поскольку именно в эти дни погода в Киеве ухудшится, а количество осадков увеличится. Об этом 10 февраля заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, сообщила пресс-служба КГГА.

Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковку вдоль дорог, чтобы дорожники могли без помех убирать снег, — отметил он.

По словам чиновника, в Киеве на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми составляет почти 500 тыс. лиц. Это накладывает большую нагрузку на транспортную систему города, а решение о закрытии школ и садиков разгрузит автодороги.

В КГГА убеждают, что педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Напомним, в Киеве третий день продолжаются снегопады, в столице за двое суток выпало 35 см снега. Общественный транспорт ездит не по графику, а на улицах стало больше ДТП.

Весь имеющийся коммунальный транспорт расчищает снег в Киеве. За ночь из столицы вывезли более 3 тыс. т снега. Городские власти просят киевлян по возможности воздержаться от пользования личным транспортом, чтобы не мешать снегоуборочной технике.