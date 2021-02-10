Офис генпрокурора попросил Канаду предоставить запись о крушении самолета МАУ. Фото: E. Noroozi

https://racurs.ua/n150258-ukraina-poprosila-kanadu-predostavit-sekretnuu-zapis-o-sbitii-samoleta-mau.html

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Офис генпрокурора хочет получить от Канады аудиофайл, который может свидетельствовать о намеренном сбитии украинского самолета МАУ в Иране.

У Венедиктовой уже подготовили запрос в Канаду о предоставлении международной правовой помощи по получению аудиозаписи, опубликованной канадским телеканалом CBC News. Эта запись может содержать информацию о намеренном сбитии пассажирского самолета рейса PS 752. Это будет четвертый запрос канадской стороне от ОГП. Об этом 10 февраля заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба ведомства.

Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, опубликованные в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для более быстрого установления истины и восстановления справедливости, — отметил он.

Напомним, телеканал CBC News сообщил, что правительство Канады и канадские органы безопасности изучают секретную аудиозапись, которая может пролить свет на авиакатастрофу в Тегеране 8 января 2020 года — тогда силы ПВО Ирана сбили украинский пассажирский самолет. Запись может засвидетельствовать о том, что «Боинг» могли сбить намеренно.