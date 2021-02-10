Офіс генпрокурора попросив Канаду надати запис про катастрофу літака МАУ. Фото: E. Noroozi

https://racurs.ua/ua/n150258-ukrayina-poprosyla-kanadu-nadaty-sekretnyy-zapys-pro-zbyttya-litaka-mau.html

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Офіс генпрокурора хоче отримати від Канади аудіофайл, який може свідчити про навмисне збиття українського літака МАУ в Ірані.

У Венедіктової вже підготували запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телеканалом CBC News. Цей запис може містити інформацію про навмисне збиття пасажирського авіалайнера рейсу PS 752. Це буде четвертий запит канадській стороні від ОГП. Про це 10 лютого заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає прес-служба відомства.

Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайла, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, й слідство піде більш оперативно для швидшого встановлення істини і відновлення справедливості, — зазначив він.

Нагадаємо, телеканал CBC News повідомив, що уряд Канади та канадські органи безпеки вивчають секретний аудіозапис, який може пролити світло на авіакатастрофу в Тегерані 8 січня 2020 року — тоді сили ППО Ірану збили український пасажирський літак. Запис може засвідчити про те, що «Боїнг» могли збити навмисно.