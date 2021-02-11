«Слуга народа» бросит Вирастюка на довыборы в Ивано-Франковской области, фото — НВ

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Василия Вирастюка, самого сильного человека мира 2004 года, партия «Слуга народа» утвердит кандидатом в народные депутаты в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Такой вариант развития событий на довыборах в Раду может рассмотреть партийный съезд СН, который состоится 11 февраля, сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

Сегодня стартует первая часть съезда «Слуга народа». На ней рассмотрят только выдвижение кандидатов на довыборы в Ивано-Франковской и Донецкой областях). Второй этап состоится в конце месяца. Тогда будут решать вопрос кардинального реформирования партии.

Сейчас в Раде фракция СН имеет в своем составе других двух известных спортсменов — борца Жана Беленюка и легкоатлетка Ольгу Саладуху.

Довыборы в Верховную Раду ЦИК назначил на 28 марта. Нардеп от «Слуги народа» в округе № 87 Зиновий Андреевич сложил полномочия в связи с избранием его на должность городского головы города Надвирна.

Если Вирастюка выдвинут, то конкурировать с ним будут представитель партии «За будущее» Александр Шевченко (совладелец курорта «Буковель»), кандидат от партии «Европейская солидарность» Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский. Также кандидатом зарегистрирован бывшего заместителя министра доходов и сборов Михаил Ноняк.

Василий Вирастюк — известный украинский спортсмен, актер, заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титула «Самый сильный человек мира 2004 года».