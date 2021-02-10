11 февраля отмечают Лаврентьев день. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/n150266-11-fevralya-otmechaut-lavrentev-den-i-den-beloy-rubashki.html

Ракурс

11 февраля православный праздник — чествование памяти преподобного Лаврентия Печерского.

В народе этот день считался неблагоприятным. Почему-то именно 11 февраля происходили разные мелкие неприятности. Наши предки верили, что это все ведьмовские чары, пытались отпугнуть их от своего жилища. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох — люди считали, что этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется. Также 11 февраля анализировали природные явления, приметы и говорили о предстоящей погоде.

Народные приметы на 11 февраля:

Дым идет коромыслом — вскоре наступит тепло.

Красная луна — жди порывистого ветра.

В день Лаврентия лес гудит и шумит — будет оттепель.

В мире 11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке, День больного, День независимости государства-города Ватикан, годовщина победы исламской революции в Иране, день «Убирайся со своей гитарой». Также отмечается День белой рубашки — праздник знаменует собой окончание профсоюзной забастовки работников General Motors в 1937 году, которые выступили за более справедливые условия труда, надев белую рубашку.

11 февраля в истории:

660 год до н. э. — вождь японских племен Дзимму основал государство Япония.

1809 год — Роберт Фултон запатентовал пароход.

1852 год — Николай Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ».

1964 год — The Beatles дали свой первый концерт в Вашингтоне.

Напомним, 2 февраля в США, Канаде и ряде стран мира отмечали День сурка. В этот день люди составляют прогноз погоды по поведению зверушки, и пытаются догадаться, когда придет весна.