Полиция задержала неизвестных. Фото: «Нацкорпус»

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Оружие и гранаты нашли полицейские в ходе обысков помещения в Киеве, в котором находились сторонники народного депутата Ильи Кивы.

Происхождение нескольких единиц оружия и гранат установят эксперты. Из офиса на Тверском тупике, где «Нацкорпус» блокировал титушек, в территориальное управление полиции «пригласили» более 100 человек. С ними проводят процессуальные действия. Об этом 10 февраля заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба столичной полиции.

По факту выявленного оружия следователи Печерского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к уголовного правонарушения) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

Напомним, 10 февраля в центре Киева представители «Национального корпуса» блокировали офис, который зарегистрирован на организацию народного депутата Илли Кивы. В «Нацкорпусе» утверждали, что наемные партией ОПЗЖ титушки планировали осуществлять в столице провокации из-за закрытия телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

В какой-то момент между сторонниками Кивы и правоохранителями возникла стычка. После этого неизвестных силовики задержали и вывезли на автозаках.