Сторонники Кивы подрались с полицией в Киеве. Скриншот с видео

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Ракурс

Титушки, которых в Киев якобы привезла партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», 10 февраля устроили драку с сотрудниками полиции.

Наряды полиции находились на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной, что в Печерском районе столицы. Здесь представители «Национального корпуса» блокировали здание, где находились сторонники Кивы. В какой-то момент между ними и правоохранителями возникла стычка. Соответствующее видео появилось в сети.

После столкновения силовики начали сажать неизвестных в автобусы. Сторонники ОПЗЖ и активисты «Нацкорпуса» периодически выкрикивали в адрес друг друга оскорбительные выражения.

Как пишет Telegram-канал Pavlovsky News, народный депутат Илья Кива признал, что по адресу, где произошли столкновения, действительно расположена его официально зарегистрированная организация. Там «проводятся спортивные соревнования».

Напомним, 10 февраля в центре Киева «Национальный корпус» блокировал титушек, которых якобы привезла в Киев пророссийская сила ОПЗЖ. В «Нацкорпусе» утверждали, что те планировали осуществлять провокации из-за закрытия телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.