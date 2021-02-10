Прибічники Киви побилися з поліцією в Києві. Скріншот з вІдео

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Тітушки, яких до Києва начебто привезла партії «Опозиційна платформа — За життя», 10 лютого влаштували сутички з співробітниками поліції.

Наряди поліції перебували на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці. Тут представники «Національного корпусу» блокували будівлю, де перебували прибічники Киви. В якийсь момент між ними й правоохоронцями виникла сутичка. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Після зіткнення силовики почали садити невідомих в автобуси. Прибічники ОПЗЖ та активісти «Нацкорусу» періодично вигукували на адресу один одного образливі вирази.

Як пише Telegram-канал PavlovskyNews, народний депутат Ілля Кива визнав, що за адресою, де сталися сутички, дійсно розташована його офіційно зареєстрована організація. Там начебто проводяться спортивні змагання.

Нагадаємо, 10 лютого в центрі Києва «Національний корпус» блокував тітушок, яких нібито привезла до Києва проросійська сила ОПЗЖ. У «Нацкорпусі» стверджували, що ті планували здійснювати провокації через закриття телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.