Київ накриє нова хвиля снігопадів, влада скасувала ярмарки

У столиці знову сніжитиме, фото: «Щоденник природи»

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У Києві найближчими днями — 11 та 12 лютого — знову очікується погіршення погоди.

У зв’язку з цим, до покращення погодних умов у столиці скасовано проведення ярмаркових заходів. Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Синоптики попереджають, що до столиці прийдуть значний сніг та мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця та снігові замети на дорогах. Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с.

Крім того, 12−13 лютого очікується значне зниження температури.

У відомстві попереджають, що складні погодні умови утримуватимуться впродовж усього тижня і закликають киян утримуватися від поїздок на власних авто та не паркувати транспортні засоби на узбіччях, щоб не заважати спецтехніці.

Транспортні засоби, що заважатимуть прибирати сніг, евакуюють, — наголошують у КМДА.

Нагадаємо, погіршення погодних умов 11 лютого спостерігатиметься не лише в Києві, воно також охопить західні, північні, більшість центральних, а також Одеську та Миколаївську області.