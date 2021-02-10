Вулкан у Гватемалі викинув стовп попелу на три кілометри — виверження вулкану

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Вулкан Пакая у Гватемалі, виверження якого розпочалося у лютому, викинув новий стовп попелу на висоту в три кілометри. Перше виверження цього вулкану відбулося приблизно 23 тис. років тому. Після сплячого стану впродовж століття, Пакая прокинувся у 1965 році й досі залишається активним, зазначають науковці.

За даними Національного інституту сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології Гватемали, попіл видно на висоті 3−3,2 тис. м над рівнем моря. Очевидці побачили хмару попелу за 66 км на північ, пише Explica.

Також у районі вулкану чути вибухи. Вулканологи не виключали, що кратер вулкану незабаром почне нове активне виверження. Місцева влада рекомендувала авіакомпаніям оминати райони навколо вулкану.

Пакая — комплексний вулкан у Гватемалі й популярна туристична пам’ятка, перше виверження якого відбулося приблизно 23 тис. років тому. Інколи внаслідок виверження вулкану сусіднє місто Антигуа засипає попелом. Вулкан розташований за 25−20 км від міста Гватемала.