Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n150253-zakryti-kanaly-medvedchuka-turchynov-rozpoviv-chomu-sankciyi-ne-vvely-za-poroshenka.html

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Санкції проти телеканалів Віктора Медведчука не були запроваджені у часи президентства Петра Порошенка через низку причин.

Обмежувальні заходи застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб, а проти українців санкції можна ввести лише тоді, коли вони причетні до тероризму, включаючи фінансування терористичної діяльності. За час правління Порошенка СБУ було доручено зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Про це Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповів «BBC Україна».

Перепоною для санкцій став старт президентської кампанії 2019 року. Турчинов зауважив, що тоді «Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам». Санкції планували запровадити після виборів, але перемога Володимира Зеленського на виборах сплутала всі плани.

Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ, — зазначив екс-секретар РНБО.

Нагадаємо, після закриття каналів Медведчука екс-президент Петро Порошенко заявив, що його команда у жовтні 2018 року ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів, але постанову не реалізували, бо вона «наклалася на початок виборчої кампанії».