Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n150253-zakrytye-kanaly-medvedchuka-turchinov-rasskazal-pochemu-sankcii-ne-vveli-za-poroshenko.html

Ракурс

Санкции против телеканалов Виктора Медведчука не были введены во времена президентства Петра Порошенко по ряду причин.

Ограничительные меры применяются в отношении иностранных юридических и физических лиц, а против украинцев санкции можно ввести только тогда, когда они причастны к терроризму, включая финансирование террористической деятельности. За время правления Порошенко СБУ было поручено собрать доказательства участия в террористической деятельности физических и юридических лиц, которые стояли за пророссийскими телеканалами. Об этом бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал «BBC Украина».

Преградой для санкций стал старт президентской кампании 2019 года. Турчинов отметил, что тогда «Порошенко начали обвинять в желании уничтожить СМИ, принадлежавшие его политическим оппонентам». Санкции планировали ввести после выборов, но победа Владимира Зеленского на выборах спутала все планы.

Победив на выборах, Владимир Зеленский отсрочил реализацию этого решения на два года. Надеюсь, что основной мотивацией СНБО был все же защита страны от российской информационной агрессии, а не резкое падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ, — отметил экс-секретарь СНБО.

Напомним, после закрытия каналов Медведчука экс-президент Петр Порошенко заявил, что его команда в октябре 2018 года приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов, но постановление не реализовали, потому что оно «наложилось на начало избирательной кампании».