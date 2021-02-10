На дорогах України встановлять ще понад 200 камер фотовідеофіксації, фото: Арсен Аваков

https://racurs.ua/ua/n150252-avakov-anonsuvav-novu-hvylu-vstanovlennya-kamer-na-dorogah-infografika.html

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В Україні у цьому році встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) на дорогах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

За словами Авакова, за вісім місяців 2020 року на ділянках роботи 48 таких комплексів фіксації порушень утричі зменшилася кількість ДТП з постраждалими.

Крім того, бюджет додатково отримав 210 млн грн.

Система автоматичної фіксації порушень ПДР почала працювати в Україні з 1 червня 2020 року — спочатку відповідні комплекси запрацювали у Києві та на автомагістралях Київської області.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року в Україні система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення так званих «євроблях».