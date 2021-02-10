На дорогах Украины установят еще более 200 камер фотовидеофиксации, фото: Арсен Аваков

https://racurs.ua/n150252-avakov-anonsiroval-novuu-volnu-ustanovki-kamer-na-dorogah-infografika.html

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В Украине в этом году установят еще 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на дорогах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер.

По словам Авакова, за восемь месяцев 2020 года на участках работы 48 таких комплексов фиксации нарушений в три раза уменьшилось количество ДТП с пострадавшими.

Кроме того, бюджет дополнительно получил 210 млн грн.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД начала работать в Украине с 1 июня 2020 года — сначала соответствующие комплексы заработали в Киеве и на автомагистралях Киевской области.

Напомним, в ноябре 2020 года в Украине система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения так называемых «евроблях».