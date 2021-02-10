Кого Зеленский видит преемником Разумкова, рассказали в «Слуге народа» - СМИ

https://racurs.ua/n150251-kogo-zelenskiy-vidit-preemnikom-razumkova-rasskazali-v-sluge-naroda-smi.html

Ракурс

Владимир Зеленский намерен установить контроль над руководством Верховной Рады, в частности спикером Дмитрием Разумковым, а не только над фракцией «Слуга народа». Источники в политсиле главы государства констатируют наличие конфликта между Зеленским и Разумковым из-за показной независимости последнего. В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак якобы рассматривает варианты устранения главы парламента.

Когда ближайшая команда президента зашла во власть, между нами был заключен такой неписаный договор: мы все работаем на одного человека — Зеленского. А своим имиджем, отдельными политическими проектами, если захотим, будем заниматься уже на следующих выборах, — цитирует УП один из близких к президенту депутатов из «Слуги народа».

Представители политсилы Зеленского отметили, что Разумков «сразу начал вести свою игру и работать на себя», чем возмутил главу государства. Он якобы начал конфликтовать с командой Зеленского уже в первые недели после выборов, а серьезные ссоры у него произошли осенью 2019 года с экс-главой ОПУ Андреем Богданом. С приходом Андрея Ермака спикера Рады окончательно отрезали от прямой коммуникации с Зеленским.

В глазах Зеленского Руслан Стефанчук (вице-спикер Рады — ред.) остается верным и охотно избавился бы частицы «вице» в названии своей должности. Президент был бы не против подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии, — рассказывают в окружении Зеленского.



Издание отмечает, что недавно руководитель аппарата Верховной Рады работал «надзирателем» офиса Зеленского над парламентом и докладывал Банковой о работе Разумкова. Впоследствии спикер добился увольнения этого сотрудника.

Напомним, Зеленский стремится установить реальный контроль над ситуацией в стране и обеспечить эффективное управление парламентом.