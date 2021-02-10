Суд рассмотрел очередную апелляцию на арест Антоненко по делу Шеремету

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Ракурс

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета суд 10 февраля рассмотрел очередную апелляцию адвокатов на арест Андрея Антоненко.

Апелляционный суд Киева оставил Андрея «Рифмастера» Антоненко под стражей.

Суд при рассмотрении ходатайства адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения заслушал не только стороны процесса, но и четырех нардепов, которые поручились за Антоненко, и командира части, в которой служит арестованный.

Напомним, что Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года на брифинге полиция назвала подозреваемых в его убийстве — музыканта и военного Андрея Антоненко, медика и волонтерку Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко постоянно находится под стражей. Кузьменко суд изменил меру пресечения — с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета. Яна Дугарь остается под залогом.

2 февраля Шевченковский райсуд Киева продлил до 2 апреля действие мер пресечения всем обвиненным.