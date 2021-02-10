Суд розглянув чергову апеляцію на арешт Антоненка у справі Шеремета, скріншот відео

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Ракурс

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета суд 10 лютого розглянув чергову апеляцію адвокатів на арешт Андрія Антоненка.

Апеляційний суд Києва залишив Андрія «Ріфмастера» Антоненка під вартою.

Суд під час розгляду клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу заслухав не тільки сторони процесу, але й чотирьох нардепів, які поручилися за Антоненка, і командира частини, у якій служить арештований.

Нагадаємо, що Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року на брифінгу поліція назвала підозрюваних у його вбивстві — музиканта і військового Андрія Антоненка, медика та волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко постійно перебуває під вартою. Кузьменко суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та носіння електронного браслету. Яна Дугарь залишається під заставою.

2 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив до 2 квітня дію запобіжних заходів усім обвинуваченим.