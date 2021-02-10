Кого Зеленський бачить наступником Разумкова, розповіли у “Слузі народу” — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150251-kogo-zelenskyy-bachyt-nastupnykom-razumkova-rozpovily-u-sluzi-narodu-zmi.html

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Володимир Зеленський має намір встановити контроль над керівництвом Верховної Ради, зокрема спікером Дмитром Разумковим, а не лише над фракцією «Слуга народу». Джерела у політсилі глави держави констатують наявність конфлікту між Зеленським та Разумковим через показну самостійність останнього. Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак нібито розглядає варіанти усунення голови парламенту.

Коли найближча команда президента зайшла у владу, між нами був укладений такий неписаний договір: ми всі працюємо на одну людину — Зеленського. А своїм іміджем, окремими політичними проектами, якщо захочемо, будемо займатися вже на наступні вибори, — цитує УП один із близьких до президента депутатів зі «Слуги народу».

Представники політсили Зеленського зазначили, що Разумков «одразу почав вести свою гру і працювати на себе», чим обурив главу держави. Разумков нібито почав конфліктувати з командою Зеленського вже в перші тижні після виборів, а найсерйозніші сварки у нього були восени 2019 року з екс-главою ОПУ Андрієм Богданом. З приходом Андрія Єрмака спікера Ради остаточно відрізали від прямої комунікації із Зеленським.

В очах Зеленського Руслан Стефанчук (віце-спікер Ради) залишається вірним і залюбки позбувся б частки «віце» у назві своєї посади. Президент був би не проти підсадити Стефанчука на щабель вище у парламентській ієрархії, — розповідають в оточенні Зеленського.



Видання зауважує, що нещодавно керівник апарату Верховної Ради працював «наглядачем» офісу Зеленського над парламентом і доповідав Банковій про роботу Разумкова. Згодом спікер домігся звільнення цього працівника.

Нагадаємо, Зеленський прагне встановити реальний контроль за ситуацією в країні й забезпечити ефективне управління парламентом.