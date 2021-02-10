Вулкан в Гватемале выбросил столб пепла на три километра — извержение вулкана

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Ракурс

Вулкан Пакая в Гватемале, извержение которого началось в феврале 2021 года, выбросил новый столб пепла на высоту в три километра. Первое извержение этого вулкана произошло примерно 23 тыс. лет назад. После спящего состояния в течение века, Пакая проснулся в 1965 году и до сих пор остается активным, отмечают ученые.

По данным Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы, пепел видно на высоте 3−3,2 тыс. м над уровнем моря. Очевидцы увидели облако пепла в 66 км к северу, пишет Explica.

Также в районе вулкана слышны взрывы. Вулканологи не исключили, что кратер вулкана вскоре начнет новое активное извержение. Местные власти рекомендовали авиакомпаниям обходить районы вокруг вулкана.

Пакая — комплексный вулкан в Гватемале и популярная туристическая достопримечательность, первое извержение которого произошло примерно 23 тыс. лет назад. Иногда в результате извержения вулкана соседний город Антигуа засыпает пеплом. Вулкан расположен в 25−20 км от города Гватемала.