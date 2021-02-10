Киев накроет новая волна снегопадов, власти отменили ярмарки

В столице снова будет идти снег, фото: «Дневник природы»

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Ракурс

В Киеве в ближайшие дни — 11 и 12 февраля — снова ожидается ухудшение погоды.

В связи с этим, до улучшения погодных условий в столице отменено проведение ярмарочных мероприятий. Об этом сообщает официальный портал Киева.

Синоптики предупреждают, что в столицу придут значительный снег и мокрый снег, метели, гололед и снежные заносы на дорогах. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Кроме того, 12−13 февраля ожидается значительное снижение температуры.

В ведомстве предупреждают, что сложные погодные условия будут удерживаться в течение всей недели и призывают киевлян воздержаться от поездок на собственных авто и не парковать транспортные средства на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.

Транспортные средства, мешающие убирать снег, эвакуируют, — подчеркивают в КГГА.

Напомним, ухудшение погодных условий 11 февраля будет наблюдаться не только в Киеве, оно также охватит западные, северные, большинство центральных, а также Одесскую и Николаевскую области.