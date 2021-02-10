Поліція затримала невідомих. Фото: «Нацкорпус»

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Зброю та гранати знайшли поліцейські в ході обшуків приміщення у Києві, в якому перебували прибічники народного депутата Іллі Киви.

Походження декількох одиниць зброї та гранат встановлять експерти. Загалом із офісу на Тверському тупику, де «Нацкорпус» блокував тітушок, до територіального управління поліції «запросили» понад 100 осіб. З ними проводять процесуальні дії. Про це 10 лютого заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба столичної поліції.

За фактом виявленої зброї слідчі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 10 лютого в центрі Києва представники «Національного корпусу» блокували офіс, який зареєстрований на організацію народного депутата Іллі Киви. У «Нацкорпусі» стверджували, що наймані партією ОПЗЖ тітушки планували здійснювати в столиці провокації через закриття телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.

В якийсь момент між прибічниками Киви та правоохоронцями виникла сутичка. Після цього невідомих силовики затримали й вивезли на автозаках.