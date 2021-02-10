Крокуючий автомобіль-трансформер показала Hyundai. Фото: Hyundai

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Автомобільний виробник Hyundai (Хюндай) представив концепт автомобіля-трансформера, незвична конструкція якого передбачає не тільки колеса, але і величезні механічні «ноги».

Нова розробка отримала назву TIGER, інженери вважають, що такі трансформери зможуть використовуватися як на землі, так і в складі міжпланетних місій. Автомобіль працюватиме повністю автономно, а його завдання — доставка вантажів, медикаментів або розвідка на важкопрохідній місцевості. Про це 10 лютого повідомляє ресурс 4PDA.

За задумом інженерів, транспорт отримає чотири «ноги» з механічними суглобами — це дозволить машині імітувати ходу ссавців або рептилій. Складна система управління дозволяє домогтися ступеня свободи пересування зі ступенем свободи 360°. А в звичайному вигляді TIGER пересувається як повнопривідний автомобіль і переходить в «піший» режим при виникненні перешкод.

У компанії поки не підтверджують те, що виробництво таких машин почнеться. Продемонстрований варіант — це лише видовищний концепт, існуючий у вигляді 3D-моделей та креслень.

Нагадаємо, компанія Hyundai очікує, що літаючий автомобіль «Хюндай» запустять у серійне виробництво до 2028 року. Влада Південної Кореї вже підтримала цей проект.