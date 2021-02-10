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Ракурс
Російську COVID-вакцину офіційно заборонили в Україні. Фото: m24.ru

Російську вакцину «Супутник-V» офіційно заборонили в Україні

10 лют 2021, 21:13
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Реєструвати російську вакцину від коронавірусу «Супутник-V» офіційно заборонили в Україні.

Кабмін заборонив на території України реєстрацію вакцин та інших лікарських препаратів для профілактики коронавірусу, які розроблені і виготовлені в Російській Федерації. Відповідний указ вже підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 8 лютого 2020 року, повідомляє урядовий портал.

Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розроблення і / або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою державою-агресором, забороняється, — йдеться в урядовій постанові.


Також зазначається, що поставка і перевірка вакцини інших виробників регулюються домовленостями, підписаними Україною в рамках механізму COVAX. Крім того, фахівці Державного експертного центру МОЗ будуть оцінювати користь вакцин і перевіряти матеріали на їх правдивість при державній реєстрації в Україні.

Нагадаємо, російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» почали примусово випробовувати на бюджетниках в окупованому Криму. Працівникам бюджетних установ відкрито погрожують звільненням за відмову щепитися «Супутником». Крім того, росіяни хочуть завезти цей сумнівний препарат у підконтрольні армії РФ райони Донецької і Луганської областей.

Джерело: Ракурс


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