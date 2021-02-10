Верховний суд відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів Медведчука

ВСУ відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів Медведчука. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n150262-verhovnyy-sud-vidhylyv-pozovy-schodo-sankciy-proty-telekanaliv-medvedchuka.html

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Верховний суд України відхилив два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів ZIK, «112 Україна» та NewsOne, які належать народному депутату від «Опозиційної платформи — За життя» Тарасу Козаку.

Служителі Фемідирозглянули позов № 9901/22/21, в якому стверджувалося, що президентський указ від 2 лютого порушує права, свободи та інтереси. Суд відхилив клопотання, оскільки в ньому не було обґрунтування того, як глава держави порушив права, свободи та інтереси. Крім цього, ВСУ не побачив підстав для залучення до справи ряд телекомпаній, на яких частотах мовили телеканали, як третіх осіб. Позивачу доручили виправити недоліки в десятиденний термін. Про це повідомляється на веб-сторінці Верховного суду.

Крім того, судді відхилили позов № 9901/23/21, в якому вимагалося визнати указ Зеленського протиправним та скасувати його. Суд вирішив, що скарга подана в інтересах юридичних осіб, які є власниками телеканалів.

Також зазначається, що 8 лютого ВСУ отримав третій позов з подібними позовними вимогами — № 9901/26/21. У суді обіцяють вирішити питання про відкриття справи за п’ять днів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти трьох телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які належать нардепу Тарасу Козаку, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. У Службі безпеки України заявляли, що ці канали фінансуються компанією ООО «Торговый дом «Донские угли», яка веде свою діяльність на окупованих територіях Донбасу.

Згодом до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшло два позови від громадян, які вирішили оспорити указ президента № 43/2021, що передбачає запровадження санкцій проти «правої руки» Медведчука Тараса Козака та його телеканалів.