Верховный суд отклонил иски по санкциям против телеканалов Медведчука

ВСУ отклонил иски относительно санкций против телеканалов Медведчука. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n150262-verhovnyy-sud-otklonil-iski-po-sankciyam-protiv-telekanalov-medvedchuka.html

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Верховный суд Украины отклонил два иска относительно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку.

Служители Фемиды рассмотрели иск № 9901/22/21, в котором утверждалось, что президентский указ от 2 февраля нарушает права, свободы и интересы. Суд отклонил ходатайство, поскольку в нем не было обоснования того, как глава государства нарушил права, свободы и интересы. Кроме этого, ВСУ не увидел оснований для привлечения к делу ряд телекомпаний, на каких частотах вещали телеканалы, как третьих лиц. Истцу поручили исправить недочеты в десятидневный срок. Об этом сообщается на веб-странице Верховного суда.

Кроме того, судьи отклонили иск № 9901/23/21, в котором требовалось признать указ Зеленского противоправным и отменить его. Суд решил, что жалоба подана в интересах юридических лиц, которые являются владельцами телеканалов.

Также отмечается, что 8 февраля ВСУ получил третий иск с подобными исковыми требованиями —№ 9901/26/21. В суде обещают решить вопрос об открытии дела за пять дней.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые принадлежат нардепу Тарасу Козаку, который является соратником кума Путина Виктора Медведчука. В Службе безопасности Украины заявляли, что эти каналы финансируются компанией ООО «Торговый дом «Донские угли», которая ведет свою деятельность на оккупированных территориях Донбасса.

Впоследствии в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступили два иска от граждан, которые решили оспорить указ президента № 43/2021, предусматривающий введение санкций против «правой руки» Медведчука Тараса Козака и его телеканалов.