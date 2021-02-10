Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине COVID-вакцины. Фото: sharespro.ru

https://racurs.ua/n150261-sinovac-podala-zayavku-na-registraciu-v-ukraine-vakciny-protiv-koronavirusa.html

Ракурс

Компания Sinovac из Китая подала заявку о государственной регистрации в Украине COVID-вакцины.

«Синовак» хочет получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцины. Разрешение на экстренное применение этого препарата уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии. В декабре Украина договорилась о поставке 1 млн 913 доз вакцины производства компании Sinovac. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как известно, 8 февраля во время Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина уже получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцин против COVID-19. Ожидается, что вакцины поставят четыре производителя — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Напомним, СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac может поступить в Украину только весной, а поставщик этого препарата компания «Лекхим» предупредила Кабинет министров Украины письмо о том, что план по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Импортер просил Украину разрешить перенос поставок на апрель.