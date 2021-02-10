Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні COVID-вакцини. Фото: sharespro.ru

https://racurs.ua/ua/n150261-sinovac-podala-zayavku-na-reiestraciu-v-ukrayini-vakcyny-proty-koronavirusu.html

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Компанія Sinovac із Китаю подала заявку про державну реєстрацію в Україні COVID-вакцини.

«Сіновак» хоче отримати дозвіл на екстреного медичного застосування вакцини. Дозвіл на екстрене застосування цього препарату вже надали компетентні органи Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії. У грудні Україна домовилася про поставку 1 млн 913 доз вакцини виробництва компанії Sinovac. Про це 10 лютого повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Як відомо, 8 лютого під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 млн доз вакцин проти COVID-19. Очікується, що вакцини поставлять чотири виробники — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac може надійти до України лише навесні, а постачальник цього препарату компанія «Лекхім» попередила Кабінет міністрів України лист про те, що план України щодо застосування вакцини Sinovac з березня може бути відкладений. Імпортер просив Україну дозволити перенесення поставок на квітень.