США передали ВМФ України патрульні катери та човни. Фото: ВМС України

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Військову допомогу від Сполучених Штатів Америки отримали українські моряки.

Заокеанські партнери передали Військово-морським силам ЗСУ 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання. Морякам також вручили сертифікати на передану техніку та засоби. Передача допомоги відбулася 10 лютого на території військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі. Про це повідомило інформаційне агентство Armyinform.

За словами командувача ВМС ЗСУ контр-адмірала Олексія Неїжпапа, з 2014 року український флот провів із американськими партнерами понад 200 заходів спільної підготовки. Також він додав, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульних катери від США.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Військово-морські сили України отримали новий корабель — малий броньований артилерійський катер «Костопіль», який належить до типу «Гюрза-М». Екіпаж «Костополя» отримав дозвіл самостійно виконувати завдання в морі.