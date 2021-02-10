США передали ВМФ Украины патрульные катера и лодки. Фото: ВМС Украины

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Военную помощь от Соединенных Штатов Америки получили украинские моряки.

Заокеанские партнеры передали Военно-морским силам ВСУ 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование. Морякам уже вручили сертификаты на переданную технику и средства. Передача помощи состоялась 10 февраля на территории военно-морской базы «Юг» в Практической гавани в Одессе. Об этом сообщило информационное агентство Armyinform.

По словам командующего ВМС ВСУ контр-адмирала Алексея Неижпапа, с 2014 года украинский флот провел с американскими партнерами более 200 мероприятий совместной подготовки. Также он добавил, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

Напомним, в ноябре 2020 года Военно-морские силы Украины получили новый корабль — малый бронированный артиллерийский катер «Костополь», который принадлежит к типу «Гюрза-М». Экипаж «Костополя» получил разрешение самостоятельно выполнять задания в море.