Российскую COVID-вакцину официально запретили в Украине. Фото: m24.ru

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Регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник-V» официально запретили в Украине.

Кабмин запретил на территории Украины регистрацию вакцин и других лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, которые разработаны и изготовлены в Российской Федерации. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 февраля 2020 года, сообщает правительственный портал.

Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой государством-агрессором, запрещается, — говорится в правительственном постановлении.



Также отмечается, что поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX. Кроме того, специалисты Государственного экспертного центра Минздрава будут оценивать пользу вакцин и проверять материалы на их правдивость при государственной регистрации в Украине.

Напомним, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали принудительно испытывать на бюджетниках в оккупированном Крыму. Работникам бюджетных учреждений открыто угрожают увольнением за отказ прививаться «Спутником». Кроме того, россияне хотят завезти этот сомнительный препарат в подконтрольные армии РФ районы Донецкой и Луганской областей.