Противірусну маску для автомобілів розробила Honda. Фото: avtodomovoi.ru

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Противірусну маску для салонного фільтра автомобіля розробила автомобільна компанія Honda (Хонда).

Розробники запевняють, що така маска Kurumask, здатна вловлювати до 99% вірусів, що передаються по повітрю. Її створювала група інженерів, які готують спеціальні автомобілі для перевезення заражених коронавірусом пацієнтів. Про це повідомляється на сайті «Хонди».

Зазначається, що маска працює так само, як і звичайна маска — її необхідно лише надіти на салонний фільтр. Ефективно маска може працювати впродовж 12 місяців.

Новинку протестували на автомобілі Honda N-Box, клімат-контроль якого працював в режимі рециркуляції. Випробування показали, що Kurumask за 15 хвилин видаляє 99,8% вірусних крапель, які знаходяться в повітрі. За 24 години цей показник становить вже 99,9%. При цьому у «Хонді» не наводять дані щодо ефективності маски у випадку з коронавірусом.

Наразі противірусну маску можна придбати лише для моделі Honda N-Box, але у майбутньому її можна буде купити й для інших «Хонд». Ціна такої маски в Японії становить 7 тис. 40 ієн (близько 1 тис. 900 грн).

Нагадаємо, навесні у Грузії із поширенням коронавірусу боролися жорсткими заходами — вводилася заборона на пересування на особистому легковому автотранспорті.