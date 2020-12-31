Противовирусную маску для автомобилей разработала Honda. Фото: avtodomovoi.ru

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Противовирусную маску для салонного фильтра автомобиля разработала автомобильная компания Honda (Хонда).

Разработчики уверяют, что такая маска Kurumask, способная улавливать до 99% вирусов, передающихся по воздуху. Ее создавала группа инженеров, которые готовят специальные автомобили для перевозки зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщается на сайте «Хонды».

Отмечается, что маска работает так же, как и обычная маска — ее необходимо лишь надеть на салонный фильтр. Эффективно маска может работать в течение 12 месяцев.

Новинку протестировали на автомобиле Honda N-Box, климат-контроль которого работал в режиме рециркуляции. Испытания показали, что Kurumask за 15 минут удаляет 99,8% вирусных капель, которые находятся в воздухе. За 24 часа этот показатель составляет 99,9%. При этом в «Хонде» не приводят данные об эффективности маски в случае с коронавирусом.

Сейчас противовирусную маску можно купить только для модели Honda N-Box, но в будущем ее можно будет купить и для других «Хонд». Цена такой маски в Японии составляет 7 тыс. 40 иен (около 1 тыс. 900 грн).

Напомним, весной в Грузии с распространением коронавируса боролись жесткими мерами — вводился запрет на передвижение на личном легковом автотранспорте.