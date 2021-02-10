Шагающий автомобиль-трансформер показала Hyundai. Фото: Hyundai

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Автомобильный производитель Hyundai (Хюндай) представил концепт автомобиля-трансформера, необычная конструкция которого предполагает не только колеса, но и огромные механические «ноги».

Новая разработка получила название TIGER, инженеры считают, что такие трансформеры могут использоваться как на земле, так и в составе межпланетных миссий. Автомобиль будет работать полностью автономно, а его задача — доставка грузов, медикаментов или разведка на труднопроходимой местности. Об этом 10 февраля сообщает ресурс 4PDA.

По замыслу инженеров, транспорт получит четыре «ноги» с механическими суставами — это позволит машине имитировать походку млекопитающих или рептилий. Сложная система управления позволяет добиться степени свободы передвижения со степенью свободы в 360°. А в обычном виде TIGER передвигается как полноприводный автомобиль и переходит в «пеший» режим при возникновении препятствий.

В компании пока не подтверждают то, что производство таких машин начнется. Продемонстрированный вариант — это лишь зрелищный концепт, существующий в виде 3D-моделей и чертежей.

Напомним, компания Hyundai ожидает, что летающий автомобиль «Хюндай» запустят в серийное производство к 2028 году. Власти Южной Кореи уже поддержали этот проект.