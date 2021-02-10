11 лютого відзначають Лаврентіїв день. Фото: tatmitropolia.ru

https://racurs.ua/ua/n150266-11-lutogo-vidznachaut-lavrentiyiv-den-ta-den-biloyi-sorochky.html

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11 лютого православне свято — вшанування пам’яті преподобного Лаврентія Печерського.

У народі цей день вважався несприятливим. Чомусь саме 11 лютого відбувалися різні дрібні неприємності. Наші предки вірили, що це все відьомські чари, намагалися відлякати їх від свого житла. Щоб відлякати відьом, потрібно було увіткнути по кутах поля будяк — люди вважали, що цієї рослини нечиста сила боїться і ніколи до нього не доторкнеться. Також 11 лютого аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

Народні прикмети на 11 лютого:

Дим іде коромислом — незабаром настане тепло.

Червоний місяць — чекай поривчастого вітру.

У день Лаврентія ліс гуде і шумить — буде відлига.

У світі 11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчаток в науці, День хворого, День незалежності держави-міста Ватикан, річницю перемоги ісламської революції в Ірані, день «Забирайся зі своєю гітарою». Також відзначається День білої сорочки — свято знаменує собою закінчення профспілкового страйку працівників General Motors в 1937 році, які виступили за більш справедливі умови праці, надівши білу сорочку.

11 лютого в історії:

660 рік до н. е. — вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія.

1809 рік — Роберт Фултон запатентував пароплав.

1852 рік — Микола Гоголь спалив рукопис другого тому «Мертвих душ».

1964 рік — The Beatles дали свій перший концерт у Вашингтоні.

Нагадаємо, 2 лютого в США, Канаді та низці країн світу відзначали День бабака. У цей день люди складають прогноз погоди за поведінкою звірятка, та намагаються здогадатися, коли прийде весна.