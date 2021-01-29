Маруся Зверобой стала кандидатом в нардепы от «ЕС»

Маруся Зверобой. Фото: УП

https://racurs.ua/n149703-marusya-zveroboy-stala-kandidatom-v-nardepy-ot-es.html

Ракурс

Маруся Зверобой стала кандидатом от партии «Европейская солидарность». Во время съезда политсила выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Зверобой, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе на Ивано-Франковщине.

Глава политсилы Петр Порошенко призвал демократические силы поддержать кандидатуру Зверобой. Об этом сообщает нардеп от «ЕС» Владимир Вятрович.





Съезд партии «Европейская Солидарность» официально выдвигает кандидатом в Наддвирнянськом районе Ивано-Франковской области настоящего героя — Марусю Зверобой, — сообщают в партии.



Отметим, что 10 декабря военная и волонтер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, присоединилась к партии «Европейская солидарность» и примет участие в довыборах в Раду в 87 округе. Довыборы в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года. Бывший нардеп «Слуги народа» от этого округа сложил мандат, поскольку его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что в октябре 2019 года украинская волонтер и военная Маруся Зверобой вместе с нардепом от «ЕС» Софией Фединой опубликовали видео, на котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского в результате вражеского обстрела во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе. На видео также звучала нецензурная брань. Они обсудили грубое общение президента с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.