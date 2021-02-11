Твиттер верифицировал аккаунты оккупационных управлений МВД России в Крыму

https://racurs.ua/n150273-tvitter-verificiroval-akkaunty-okkupacionnyh-upravleniy-mvd-rossii-v-krymu.html

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Соцсеть Твиттер подтвердила аккаунты оккупационных управлений МВД РФ в Крыму. Соответствующие верификационные отметки появились на страницах Твиттер представительства Министерства внутренних дел России в Крыму и так называемого регионального управления МВД РФ в городе Севастополь.

Ранее Twitter сделал официальным МИД России в аннексированном Крыму.

На днях посольство Украины в США и первый заместитель министра иностранных дел обращались к Twitter с требованием заблокировать аккаунт МИД РФ в Крыму. Пока соцсеть проигнорировала это обращение.

Эти позорные действия соцсети является попыткой помочь РФ легализовать оккупацию части территории Украины и поощрением к нарушению прав человека и международного права, — написал в своих соцсетях активист Сергей Стерненко.

Россия создала страницу представительства МИД РФ в Крыму в Твиттер в марте 2015 года. Когда Твиттер верифицировал ее, украинцы решили напомнить сети микроблогов о недопустимости легимитизации статуса российского МИД в Крыму. Так появились хэштеги #TwitterSupportsTerorrism («Твиттер поддерживает терроризм») и #CrimeaIsUkraine (Крым — это Украина).