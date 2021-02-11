Курс доллара. Фото: Нацбанк

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Ракурс

Курс доллара внезапно вырос после достижения пятилетнего минимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн за доллар.

Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлено на таком уровне: 27,76 грн за 1 доллар (+0,1239 грн). Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.



После достаточно оптимистичных для гривны последних двух недель с постепенным укреплением позиций нацвалюты сейчас наблюдается разворот курса и рост котировок за день с утренних 27,72/27,74 до 27,87/27,895 и даже выше до конца дня. Хотя, с точки зрения экспортеров и в основном спекулянтов, подобные эксперименты с курсом — замечательная идея.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара резко опустился в последние дни. Национальный банк Украины 10 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,64 грн за долл.