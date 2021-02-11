Курс долара. Фото: Нацбанк

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Ракурс

Курс долара раптово виріс після досягнення п’ятирічного мінімуму. Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн за долар.

Курс виріс на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 27,76 грн за 1 долар (+0,1239 грн). Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.





Після досить оптимістичних для гривні останніх двох тижнів з поступовим зміцненням позицій нацвалюти наразі спостерігається розворот курсу і зростання котирувань за день з ранкових 27,72/27,74 відразу до 27,87/27,895 і навіть вище до кінця дня. Хоча, з точки зору експортерів і в основному спекулянтів, подібні експерименти з курсом — чудова ідея.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара різко опустився останніми днями. Національний банк України 10 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 грн за дол.