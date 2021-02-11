Байден вперше відвідав Пентагон — що пообіцяв президент США

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Президент Джо Байден вперше відвідав Пентагон і пообіцяв не вагаючись застосовувати силу для захисту «життєво важливих інтересів» Америки. Разом з тим, він наголосив, що сила повинна застосовуватися лише як «останній засіб».

Байден назвав американську армію «найкращими бойовими силами в історії світу» і пообіцяв поважати і шанувати людей, що носять військову форму.

Ви неймовірні герої і неймовірні патріоти. Я ніколи, за жодних обставин не заплямую вас, я завжди вас поважатиму і ніколи не політизуватиму вашу роботу, — зазначив американський лідер під час візиту в Пентагон 10 лютого, пише «Голос Америки».

Перераховуючи виклики, Байден не згадав серед них Росію. Він також заявив про необхідність переосмислити і заново розставити пріоритети в сфері безпеки США.

Нам потрібно вивчити небезпеки і можливості, які несуть нові технології, розширити наш потенціал в кіберпросторі, забезпечити собі позиції для лідерства в новій ері конкуренції — від морських глибин до космосу, Ми також повинні відповісти на зростаючі виклики з боку Китаю, щоб зберегти мир і захистити наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні і в світовому масштабі, — зазначив президент США.

Байден висловив упевненість, що США «впораються з викликами Китаю і забезпечать американському народу перемогу в майбутній конкуренції». Він дав робочій групі чотири місяці на те, щоб дати оцінку ситуації, щоб США «могли намітити… шлях вперед з питань, пов’язаних з Китаєм».

Як ваш верховний головнокомандувач, я без вагань застосовуватиму силу для захисту життєво важливих інтересів американського народу і наших союзників у всьому світі в разі потреби. Але я вважаю, що сила повинна застосовуватися як останній засіб, а не перший, — резюмував глава Білого дому.

За словами Байдена, він має твердий намір працювати з лідерами у всьому світі, щоб «відповідальним чином покласти край війнам, які тягнуться дуже довго».